Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Marsh & McLennan Cos Aktie

Marsh & McLennan Cos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 14:38:06

Marsh CFO Mark McGivney To Take On Additional Role Of COO

(RTTNews) - Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH), an insurance and consulting company, Tuesday announced that its Chief Financial Officer, Mark McGivney will assume additional roles of Chief Operating Officer and Executive Vice President of the firm, effective April 15.

McGivney has been the company's finance chief for over a decade and had joined the insurance and consulting firm in 2007. Previously he has served as the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer of Mercer.

Marsh CEO John Doyle said, "Mark has been instrumental in the success and performance of Marsh for nearly 20 years. As CFO, he supported the design and execution of our strategy, and in his expanded role, he will help drive forward company priorities at an even greater pace and scale in a complex macroenvironment. "

In pre-market activity, MRSH shares were trading at $172.10, down 0.81% on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

