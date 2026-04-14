Marsh CFO Mark McGivney To Take On Additional Role Of COO
(RTTNews) - Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH), an insurance and consulting company, Tuesday announced that its Chief Financial Officer, Mark McGivney will assume additional roles of Chief Operating Officer and Executive Vice President of the firm, effective April 15.
McGivney has been the company's finance chief for over a decade and had joined the insurance and consulting firm in 2007. Previously he has served as the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer of Mercer.
Marsh CEO John Doyle said, "Mark has been instrumental in the success and performance of Marsh for nearly 20 years. As CFO, he supported the design and execution of our strategy, and in his expanded role, he will help drive forward company priorities at an even greater pace and scale in a complex macroenvironment. "
In pre-market activity, MRSH shares were trading at $172.10, down 0.81% on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Marsh & McLennan Cos. Inc.
|
07.04.26
|S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.04.26
|Erste Schätzungen: Marsh McLennan Cos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.03.26
|S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.03.26
|S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
20.03.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 mittags leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)