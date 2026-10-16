Marsh McLennan Cos gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marsh McLennan Cos hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marsh McLennan Cos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at