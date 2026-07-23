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23.07.2026 06:31:29
Marsh McLennan Cos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Marsh McLennan Cos hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,45 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,99 Prozent auf 7,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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