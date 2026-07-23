Marsh McLennan Cos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marsh McLennan Cos veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 231,59 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marsh McLennan Cos noch ein Gewinn pro Aktie von 175,90 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 424,63 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 8 019,25 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at