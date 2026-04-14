Marshall Holdings International Aktie
WKN DE: A0Q4DH / ISIN: US5723562022
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14.04.2026 19:22:54
Marshall Financial Group Establishes Position in SPDR Bridgewater All Weather ETF, According to Recent SEC Filing
Marshall Financial Group, LLC disclosed a new position in SPDR Bridgewater All Weather ETF (NASDAQ:ALLW)by purchasing 431,569 shares In its quarterly SEC filing on April 10, 2026. The position’s quarter-end valuation stood at $12.45 million, reflecting both share accumulation and market price change.This was a new position for Marshall Financial Group, LLC and represented 1.99% of its 13F reportable assets as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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