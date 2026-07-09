A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861929 / ISIN: DK0010244425

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Rotes Meer 09.07.2026 17:05:08

Maersk-Aktie im Plus: Route durch den Suezkanal wird wieder befahren

Maersk-Aktie im Plus: Route durch den Suezkanal wird wieder befahren

Die Großreederei Maersk lässt ihre Schiffe wieder durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren.

Nach der erfolgreichen Fahrt des Frachters "Majestic Maersk" durch das Rote Meer werde das Unternehmen wieder die schnellste und effizienteste Route zwischen Indien, dem Nahen Osten und der US-Ostküste nutzen, teilte Maersk am Donnerstag mit. Dadurch verkürze sich die Transitzeit bei Fahrten in Richtung Westen um durchschnittlich 7 Tage, bei Fahrten in Richtung Osten um durchschnittlich 14 Tage.

Wegen Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste haben Maersk und andere Reedereien ihre Schiffe auf einem langen Umweg um Afrika herum fahren lassen. Maersk versicherte, die Reederei beobachte die Sicherheitslage im Nahen Osten jetzt sehr genau und habe Notfallpläne vorbereitet. Nötigenfalls werde man die Schiffe erneut um das Kap der Guten Hoffnung herum statt durch den Suezkanal fahren lassen. Die Sicherheit von Besatzung, Schiffen und Fracht habe Vorrang.

Zeitweise steigt die Maersk-Aktie via XETRA um 0,66 Prozent auf 2.124,00 Euro.

/roy/DP/jha

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Roland Magnusson / Shutterstock.com,Rickmers Holding

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