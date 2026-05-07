A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
|Rückgänge zum Jahresstart
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07.05.2026 14:46:00
Maersk-Aktie tiefer: Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt wirkt nur begrenzt belastend
In den ersten drei Monaten bis Ende März schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 12,97 Milliarden US-Dollar (rund 11 Mrd Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um gut ein Drittel auf 1,75 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Dabei belasteten vor allem niedrigere Frachtraten und höhere Kosten im Seegeschäft, hieß es. Viele Reedereien, die zu den weltweit größten Ölverbrauchern zählen, leiden unter höheren Treibstoffpreisen und Versicherungskosten.
Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallener Gewinn wegen Kosten für den Konzernumbau von nur 53 Millionen US-Dollar hängen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Überschuss von 1,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Der Konflikt im Iran habe sich nur begrenzt auf die Ergebnisse des ersten Quartals ausgewirkt, hieß es.
Die Moeller-Maersk-Aktie verliert an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 7,07 Prozent auf 14.140 Kronen.
/mne/nas/mis
KOPENHAGEN (dpa-AFX)
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