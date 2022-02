Maersk Drilling A-S Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maersk Drilling A-S Registered präsentierte am 11.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Maersk Drilling A-S Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,514 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maersk Drilling A-S Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 320,0 Millionen USD im Vergleich zu 286,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -1,686 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Maersk Drilling A-S Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,23 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at