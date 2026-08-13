A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

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13.08.2026 08:43:55

Maersk Q2 Profit Increases; Raises FY26 Outlook

(RTTNews) - A.P. Moller - Maersk A/S (MAERSKB.CO, MAERSKA.CO, DP4B.DE) reported company's share of profit reached $1.26 billion in the second quarter of 2026, compared to $586 million in the second quarter of 2025. EBITDA totaled $2.99 billion, up from $2.30 billion, last year. EBIT increased to $1.57 billion from $845 million in the prior year period. Underlying profit rose to $1.30 billion in the second quarter of 2026 from $614 million a year ago. Revenue climbed to $15.76 billion compared with $13.13 billion a year ago.

A.P. Moller - Maersk A/S increased its outlook for the year. The company now expects underlying EBITDA of $10.5-12.5 billion, revised from prior guidance of $8-10 billion. Underlying EBIT is projected in a range of $4.5-6.5 billion, revised from prior guidance of $2-4 billion.

At prior close on Nasdaq Copenhagen, Maersk shares were trading at 17,405.00 kroner.

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13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (A) 2 600,00 7,26% A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 2 588,00 1,93% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

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