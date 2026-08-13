A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
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13.08.2026 08:43:55
Maersk Q2 Profit Increases; Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - A.P. Moller - Maersk A/S (MAERSKB.CO, MAERSKA.CO, DP4B.DE) reported company's share of profit reached $1.26 billion in the second quarter of 2026, compared to $586 million in the second quarter of 2025. EBITDA totaled $2.99 billion, up from $2.30 billion, last year. EBIT increased to $1.57 billion from $845 million in the prior year period. Underlying profit rose to $1.30 billion in the second quarter of 2026 from $614 million a year ago. Revenue climbed to $15.76 billion compared with $13.13 billion a year ago.
A.P. Moller - Maersk A/S increased its outlook for the year. The company now expects underlying EBITDA of $10.5-12.5 billion, revised from prior guidance of $8-10 billion. Underlying EBIT is projected in a range of $4.5-6.5 billion, revised from prior guidance of $2-4 billion.
At prior close on Nasdaq Copenhagen, Maersk shares were trading at 17,405.00 kroner.
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Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan erhöht Ziel für Moller-Maersk - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.06.26
|Maersk wird optimistischer für 2026 - Aktie dreht ins Minus (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP 2/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Maersk-Aktie tiefer: Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt wirkt nur begrenzt belastend (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|A.P. Moeller - Maersk A-S (A)
|2 600,00
|7,26%
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|2 588,00
|1,93%