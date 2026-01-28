Maersk warnt vor Störungen durch Unwetter in Europa

Von Dominic Chopping

DOW JONES---Extreme Wetterbedingungen verursachen laut der Reederei Maersk schwere Störungen der Logistikabläufe in ganz Europa. Terminals seien gezwungen, ihre Aktivitäten einzustellen oder herunterzufahren.

Südwest- und Westeuropa hätten mit schweren Stürmen und Schneefällen zu kämpfen, was zu einer reduzierten Produktivität an Terminals und Depots führe. Gleichzeitig sorgten Schnee und vereiste Straßenverhältnisse für Verkehrsstaus und Verzögerungen beim Inlandstransport zu und von den Terminals.

"Diese Faktoren tragen zu längeren Wartezeiten sowohl für Import- als auch für Exportfracht bei und erhöhen die Überlastung der Lagerplätze an mehreren Terminals", teilte das Unternehmen mit.

Terminals im westlichen Mittelmeer hätten den Betrieb eingestellt, ohne klaren Hinweis darauf, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könne, was sich auf Fracht auswirke, die nach und von Nordeuropa unterwegs sei.

In Polen unterliege das Terminal in Danzig Einschränkungen, da eingefrorene Ausrüstung sowie Schnee und Eis auf Straßen und Schienen die Anlieferung und Abholung von Fracht beeinträchtigten.

In der Biskaya - einem Gebiet entlang der Westküste Frankreichs und der Nordküste Spaniens - habe sich die Wetterlage zwar etwas gebessert, es werde aber erwartet, dass sie sich im Laufe der Woche wieder verschlechtere, so Maersk.

"Diese Situation betrifft die gesamte Branche, und aufgrund der Schwere und Unsicherheit der Bedingungen erwarten wir, dass Verzögerungen und Schließungen weiterhin Schiffe und Terminals auf breiter Front beeinträchtigen werden."

Maersk-Rivale CMA CGM hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass eines seiner Frachtschiffe 58 Container auf See verloren habe, während weitere Container beschädigt worden seien, nachdem es vor Malta in schweres Wetter geraten sei.

