A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

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Ziel erhöht 29.06.2026 20:02:00

Maersk wird optimistischer für 2026 - Aktie reagiert mit Kursplus

Maersk wird optimistischer für 2026 - Aktie reagiert mit Kursplus

Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher.

Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) dürfte bei acht bis zehn Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Moeller-Maersk von 4,5 bis 7 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten hatten bisher mit einem leichten Übertreffen des oberen Endes dieser Spanne gerechnet. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 Prozent statt bisher 2 bis 4 Prozent.

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von Moller-Maersk sprangen in New York in einer ersten Reaktion um 7,6 Prozent nach oben.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

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Moeller-Maersk-Aktie sinkt wegen Ausblick - Hapag-Lloyd auch schwach

Bildquelle: Roland Magnusson / Shutterstock.com

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14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
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