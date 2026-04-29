Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.04.2026 13:28:00
Marskolonie mit einer Million Bewohnern: SpaceX setzt Musk Vergütungsziele
Damit Elon Musk SpaceX nach dem Börsengang zu weiteren Erfolgen führt, wurde ihm ein Vergütungspaket geschnürt. Die zu erreichenden Ziele wirken fantastisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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