Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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29.04.2026 13:28:00

Marskolonie mit einer Million Bewohnern: SpaceX setzt Musk Vergütungsziele

Damit Elon Musk SpaceX nach dem Börsengang zu weiteren Erfolgen führt, wurde ihm ein Vergütungspaket geschnürt. Die zu erreichenden Ziele wirken fantastisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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