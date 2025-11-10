Marsons: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Marsons hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 598,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 385,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at