Marsons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marsons präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,38 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marsons noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 459,4 Millionen INR – ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marsons 441,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at