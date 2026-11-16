Marsons verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marsons hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,77 INR. Im letzten Jahr hatte Marsons einen Gewinn von 0,530 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marsons in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 965,5 Millionen INR im Vergleich zu 598,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at