Marsons zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marsons ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marsons die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 926,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 66,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marsons einen Umsatz von 558,0 Millionen INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,69 INR, nach 1,64 INR im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,45 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at