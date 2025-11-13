Martela Oy (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Martela Oy (A) hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Martela Oy (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 20,7 Millionen EUR, gegenüber 20,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at