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12.11.2026 06:31:28
Martela Oy (A) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Martela Oy (A) hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 11,8 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 42,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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