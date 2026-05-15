Martela Oy (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Martela Oy (A) hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 EUR gegenüber -0,450 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,92 Prozent auf 17,5 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at