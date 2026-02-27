27.02.2026 06:31:29

Martela Oy (A): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Martela Oy (A) hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Martela Oy (A) -0,550 EUR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Martela Oy (A) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,8 Millionen EUR im Vergleich zu 24,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,750 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,870 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,90 Prozent auf 93,66 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,80 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

