Marten Transport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marten Transport hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 210,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 230,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,210 USD beziffert, während im Vorjahr 0,330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Marten Transport im vergangenen Geschäftsjahr 883,65 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marten Transport 963,71 Millionen USD umsetzen können.

