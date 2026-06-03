MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 TRY gegenüber 0,880 TRY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,9 Millionen TRY – eine Minderung von 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,5 Millionen TRY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,26 TRY gegenüber 1,58 TRY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,46 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 210,31 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at