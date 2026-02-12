Marti Otel Isletmeleri stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marti Otel Isletmeleri hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marti Otel Isletmeleri ein EPS von 0,270 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Marti Otel Isletmeleri im vergangenen Quartal 246,9 Millionen TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marti Otel Isletmeleri 193,7 Millionen TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at