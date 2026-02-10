|
10.02.2026 16:46:00
Martin Hauer wird Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien hätten die Nachfolge für die kommenden fünf Jahre heute geregelt. Die Gremien unter der Leitung von Erwin Hameseder hätten mit dieser Entscheidung die Voraussetzungen für eine geordnete und nahtlose Übergabe geschaffen.
Hauer verfüge über langjährige und vielfältige Führungserfahrung innerhalb und außerhalb des Raiffeisensektors. Seit seinem Eintritt im Jahr 2011 hatte er den Angaben zufolge verschiedene Managementpositionen innerhalb der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien inne - zunächst als Generalsekretär, später als Generalbevollmächtigter für das Retailgeschäft und seit 2018 als Vorstandsdirektor für Privatkunden & KMU. In den vergangenen Jahren habe er unter anderem maßgeblich die positive Entwicklung des Retailgeschäfts in Wien vorangetrieben.
kre/fel
WEB http://www.rhnoew.at
