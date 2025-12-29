Hess Aktie
Martin Hess: «Politik muss die Goldene Regel berücksichtigen»
Während die Tech-Welt 2025 dem «KI-Fieber» erlag, dem Finanzwort des Jahres, befasste sich der Schweizer Finanzplatz mit den Vorschlägen zur Bankenstabilität und der Rückkehr der SNB zum Nullzinsumfeld. Martin Hess, Chefökonom der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) nimmt im Jahresend-Interview Stellung zu den aktuellen Rahmenbedingungen, erläutert die Bedeutung eines global tätigen Finanzakteurs, den Fortschritt beim «Buchgeld-Token» und warum jede neue Regulierung zwingend einen Wettbewerbscheck bestehen muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
