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01.05.2026 11:28:00
Martin Humer neuer Generalsekretär der Notariatskammer
Martin Humer ist mit 1. Mai neuer Generalsekretär der Österreichischen Notariatskammer. Er folgt auf Christian Sonnweber, der die Funktion rund 30 Jahre lang innehatte. Humer war von 2005 bis 2011 an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel tätig. Anschließend übernahm er führende Kabinettspositionen, unter anderem im Wirtschafts- und im Finanzministerium. Zuletzt war er stellvertretender Büroleiter von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Seit Juli 2025 war er als stellvertretender Generalsekretär der Österreichischen Notariatskammer und Geschäftsführer der ÖGIZIN GmbH tätig. Präsident Claus Spruzina gratulierte in einer Aussendung: "Mit Martin Humer übernimmt eine Persönlichkeit die Führung unseres Generalsekretariats, die nicht nur rechtspolitisches Know-how und europäische Erfahrung mitbringt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die strategischen Herausforderungen, vor denen das Notariat heute steht."
ji/hel
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