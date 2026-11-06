Martin Marietta Materials stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Martin Marietta Materials stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Martin Marietta Materials ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Martin Marietta Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at