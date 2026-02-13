Martin Marietta Materials zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Martin Marietta Materials lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,00 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 18,77 USD. Im Vorjahr waren 32,41 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6,15 Milliarden USD, gegenüber 6,54 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at