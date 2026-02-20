Martin Midstream Partners LPPartnership Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Martin Midstream Partners LPPartnership Units äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Martin Midstream Partners LPPartnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 174,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 171,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,370 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Martin Midstream Partners LPPartnership Units im vergangenen Geschäftsjahr 716,11 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Martin Midstream Partners LPPartnership Units 707,62 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at