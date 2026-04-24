Martin Midstream Partners LPPartnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

Martin Midstream Partners LPPartnership Units stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,53 Prozent auf 187,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 192,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at