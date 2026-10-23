Martin Midstream Partners LPPartnership Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Martin Midstream Partners LPPartnership Units hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Martin Midstream Partners LPPartnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 231,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 168,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at