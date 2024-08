Martin Schilling: «Die Umverteilung der CS-Gelder kommt erst noch»

Bis in zehn Jahren werde es in der Schweiz nur noch halb so viele Privatbanken wie heute geben, erklärt Martin Schilling im Interview mit finews.tv. Zudem werden viele Vermögen von früheren Credit-Suisse-Kunden in den nächsten zwei Jahren von der UBS zu anderen Banken fliessen, wie der Bankenexperte von PwC Schweiz im Gespräch weiter ausführt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch