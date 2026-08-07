Martinrea International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Martinrea International hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Martinrea International ein EPS von 0,520 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Martinrea International im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Martinrea International 1,28 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at