ÅF AB Aktie

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WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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12.05.2026 19:30:32

Marty Makary, Trump’s F.D.A. Commissioner, Resigns After Weeks of Pressure

The agency’s top food official will step in as acting commissioner, after Dr. Makary’s tumultuous run as the nation’s top food, drug, tobacco and medical device regulator.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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