|
09.11.2026 06:31:29
Marubeni Construction Material Lease hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Marubeni Construction Material Lease lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 32,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marubeni Construction Material Lease in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!