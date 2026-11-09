Marubeni Construction Material Lease hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marubeni Construction Material Lease lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 32,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marubeni Construction Material Lease in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at