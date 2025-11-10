Marubeni Construction Material Lease stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marubeni Construction Material Lease hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 157,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 88,77 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 6,08 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at