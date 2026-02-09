Marubeni Construction Material Lease veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Marubeni Construction Material Lease hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 105,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 139,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marubeni Construction Material Lease in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at