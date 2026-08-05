Marubeni gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marubeni hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Marubeni hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at