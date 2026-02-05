Marubeni hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marubeni hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 77,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 112,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1 969,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marubeni 1 828,55 Milliarden JPY umgesetzt.

