Marubeni hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marubeni präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 68,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Marubeni 46,96 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,11 Prozent auf 2 093,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 070,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 330,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Marubeni ein EPS von 302,78 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8 265,84 Milliarden JPY gegenüber 7 790,17 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at