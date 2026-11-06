Marubeni: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Marubeni hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,59 USD. Im letzten Jahr hatte Marubeni einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,69 Prozent auf 16,14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at