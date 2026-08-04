Marubeni stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marubeni hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 114,19 JPY gegenüber 93,42 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 609,23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marubeni einen Umsatz von 2 163,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at