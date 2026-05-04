Marubeni veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Marubeni lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,08 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,78 Prozent auf 13,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,58 Milliarden USD gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 21,93 USD gegenüber 19,86 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,10 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 54,85 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at