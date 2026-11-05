Marubeni: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Marubeni lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 93,39 JPY gegenüber 91,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2 570,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 039,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at