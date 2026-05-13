Marubun gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marubun präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 107,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marubun noch ein Gewinn pro Aktie von 93,53 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Marubun im vergangenen Quartal 60,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marubun 58,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 126,11 JPY beziffert, während im Vorjahr 163,30 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Marubun 213,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 210,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at