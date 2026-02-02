|
Marubun: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Marubun hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Marubun hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 18,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,140 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,08 Prozent zurück. Hier wurden 50,12 Milliarden JPY gegenüber 53,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
