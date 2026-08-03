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03.08.2026 06:31:29
Marubun: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Marubun lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Marubun 23,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 52,28 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,88 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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