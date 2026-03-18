Maruchiyo Yamaokaya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruchiyo Yamaokaya hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,85 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 11,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 187,65 JPY. Im Vorjahr hatte Maruchiyo Yamaokaya 144,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 43,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at