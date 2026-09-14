Maruchiyo Yamaokaya präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Maruchiyo Yamaokaya hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 47,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruchiyo Yamaokaya in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at