15.12.2025 06:31:29
Maruchiyo Yamaokaya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Maruchiyo Yamaokaya hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,84 JPY gegenüber 50,23 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,39 Milliarden JPY ausgewiesen.
